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11 января, 20:40

В Германии отказались осуждать Россию за проведение спецоперации на Украине

Большинство делегатов на съезде АдГ не поддержали критику против России

На съезде партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), который состоялся в саксонском городе Риза, делегаты отказались осуждать Россию за проведение специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил телеканал N-tv.

Из около 600 участников мероприятия 69% проголосовали против предложения внести в предвыборную программу поправку, осуждающую действия Москвы. Её инициировал депутат Бундестага Альбрехт Глазер, который выразил недовольство тем, что в проекте программы, состоящем из 85 страниц, отсутствуют критические высказывания о России.

В действующем варианте документа конфликт на Украине упомянут лишь вкратце. В частности, отмечается, что это разрушило европейский порядок. В документе сказано, что партия видит будущее Украины как нейтрального государства вне НАТО и ЕС. Руководство АдГ также выступает за восстановление нормальных торговых отношений с Россией.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Baloncici

Артём Гапоненко
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