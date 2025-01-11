В Германии отказались осуждать Россию за проведение спецоперации на Украине
Большинство делегатов на съезде АдГ не поддержали критику против России
На съезде партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), который состоялся в саксонском городе Риза, делегаты отказались осуждать Россию за проведение специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил телеканал N-tv.
Из около 600 участников мероприятия 69% проголосовали против предложения внести в предвыборную программу поправку, осуждающую действия Москвы. Её инициировал депутат Бундестага Альбрехт Глазер, который выразил недовольство тем, что в проекте программы, состоящем из 85 страниц, отсутствуют критические высказывания о России.
В действующем варианте документа конфликт на Украине упомянут лишь вкратце. В частности, отмечается, что это разрушило европейский порядок. В документе сказано, что партия видит будущее Украины как нейтрального государства вне НАТО и ЕС. Руководство АдГ также выступает за восстановление нормальных торговых отношений с Россией.
В конце декабря Life.ru рассказывал, что рейтинг популярности кандидатов на пост канцлера ФРГ возглавила Алис Вайдель — сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Согласно данным опроса, политика поддерживают 24% немцев. Партия выдвинула её кандидатом в канцлеры 7 декабря.
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