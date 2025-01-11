В Германии отказались осуждать Россию за проведение спецоперации на Украине

На съезде партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), который состоялся в саксонском городе Риза, делегаты отказались осуждать Россию за проведение специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил телеканал N-tv.

Из около 600 участников мероприятия 69% проголосовали против предложения внести в предвыборную программу поправку, осуждающую действия Москвы. Её инициировал депутат Бундестага Альбрехт Глазер, который выразил недовольство тем, что в проекте программы, состоящем из 85 страниц, отсутствуют критические высказывания о России.