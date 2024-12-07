Алис Вайдель выдвинули кандидатом в канцлеры Германии
«Альтернатива для Германии» выдвинула Алис Вайдель на пост канцлера ФРГ
Алиса Вайдель. Фото © ТАСС / EPA/CLEMENS BILAN
Кандидатом на пост канцлера ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на грядущих выборах в парламент станет её сопредседатель Алис Вайдель. Трансляция пресс-конференции проходит на странице политика в соцсети Х.
«Я хотела бы сердечно поблагодарить федеральное правление партии, которое сегодня утром единогласно решило выдвинуть меня», — сказала она.
Ранее «Альтернатива для Германии» представила свою предвыборную программу. Немецкие депутаты заявили, что страна должна выйти из Евросоюза, создав ему на смену новое европейское сообщество. Ещё одним пунктом в списке является отказ от евро и введение национальной валюты.