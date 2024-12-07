Алис Вайдель выдвинули кандидатом в канцлеры Германии

Кандидатом на пост канцлера ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на грядущих выборах в парламент станет её сопредседатель Алис Вайдель. Трансляция пресс-конференции проходит на странице политика в соцсети Х.

«Я хотела бы сердечно поблагодарить федеральное правление партии, которое сегодня утром единогласно решило выдвинуть меня», — сказала она.