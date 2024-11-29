Выход из ЕС и отмена Евро: «Альтернатива для Германии» огласила предвыборную программу

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) считает, что ФРГ должна покинуть Евросоюз. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на финальный проект предвыборной программы политсилы.

«Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и создание нового европейского сообщества», — говорится в документе.

В качестве альтернативы ЕС АдГ предлагает учредить «объединение по интересам и экономике». Но сначала нужно провести всенародное голосование, чтобы изменить европейские статьи в конституции. При этом партия выступает за изменения путём переговоров, а не за жёсткий разрыв.

Ещё одним предложением партии является выход из зоны Евро и введение национальной валюты. По словам депутатов, это повлечёт за собой определённые тяготы, но они гораздо меньше издержек от текущей системы.

Проект предвыборной программы будет обсуждаться и приниматься в январе на партийном съезде «Альтернативы для Германии».

В начале ноября в ФРГ произошёл серьёзный кризис в правительстве. Канцлер Олаф Шольц настоял на увольнении министра финансов Кристиана Линднера. Одной из причин этого решения стало нежелание последнего одновременно одобрять повышение расходов на помощь Киеву и на инвестирование в будущее Германии. В результате в стране могут провести досрочные выборы. Предварительной датой называется 23 февраля. Согласно данным социологов, АдГ получит 18% голосов. Это второе место после блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 32%.