Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вышла на уверенное второе место в ходе региональных выборов, догнав старейшую в ФРГ политическую силу — Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), к которой принадлежит канцлер Олаф Шольц. Замдиректора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов в беседе с Life.ru объяснил, почему же немецкий электорат сегодня активно голосуют за правых.

АдГ — прогерманская партия, выступает за то, чтобы отменить санкции против РФ, перейти к мирному урегулированию украинского конфликта — это интересы Германии. Они реально видят угрозу перерастания конфликта до уровня противостояния между РФ и НАТО, где ФРГ окажется втянута в реальную войну. Владислав Белов Замдиректора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований

Как отметил эксперт, АдГ нельзя считать какой-то пророссийской партией, так как она выступает исключительно за интересы немцев. В частности, правые поддерживают увеличение расходов на оборону до 2%, а это позиция НАТО, а не Москвы. Белов добавил, что в трёх регионах ФРГ голосование прошло в пользу АдГ и новой партии «Союз Сары Вагенкнехт». В основном их поддержали восточные регионы. По словам специалиста, это одновременно протестное голосование против правительства, которое сегодня непопулярно по самым разным причинам, к примеру, падает уровень жизни. Поэтому, народ поддерживает «протестующие партии». Это и есть основная причина, почему немцы выбирают АдГ, заключил Белов.