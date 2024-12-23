Стало известно имя самого популярного кандидата на пост канцлера Германии

Рейтинг популярности кандидатов на пост канцлера ФРГ возглавила Алис Вайдель — сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Согласно данным опроса, проведённого институтом INSA, политика поддерживают 24% немцев — это на 3% больше, чем на прошлой неделе. Об этом пишет Bild.