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22 декабря, 23:39

Стало известно имя самого популярного кандидата на пост канцлера Германии

Bild: Сопредседатель «АдГ» Вайдель лидирует в гонке за пост канцлера Германии

Алис Вайдель Обложка © X / Alice Weidel

Алис Вайдель Обложка © X / Alice Weidel

Рейтинг популярности кандидатов на пост канцлера ФРГ возглавила Алис Вайдель — сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Согласно данным опроса, проведённого институтом INSA, политика поддерживают 24% немцев — это на 3% больше, чем на прошлой неделе. Об этом пишет Bild.

На втором месте с 20% голосов оказался Фридрих Мерц — лидер Христианско-демократического союза. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц набрал лишь 15%, а министр экономики от «Зелёных» Роберт Хабек получил 14% поддержки.

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Партия АдГ выдвинула Вайдель кандидатом в канцлеры 7 декабря. В недавнем интервью Bloomberg она раскритиковала Европейский союз за разрушение немецкой автомобильной отрасли. Также партия АдГ призывает к выходу Германии из ЕС и еврозоны, утверждая, что это поможет стране восстановить контроль над экономикой и улучшить внутреннюю торговлю.

Тимур Хингеев
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