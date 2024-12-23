Стало известно имя самого популярного кандидата на пост канцлера Германии
Bild: Сопредседатель «АдГ» Вайдель лидирует в гонке за пост канцлера Германии
Алис Вайдель Обложка © X / Alice Weidel
Рейтинг популярности кандидатов на пост канцлера ФРГ возглавила Алис Вайдель — сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Согласно данным опроса, проведённого институтом INSA, политика поддерживают 24% немцев — это на 3% больше, чем на прошлой неделе. Об этом пишет Bild.
На втором месте с 20% голосов оказался Фридрих Мерц — лидер Христианско-демократического союза. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц набрал лишь 15%, а министр экономики от «Зелёных» Роберт Хабек получил 14% поддержки.
Партия АдГ выдвинула Вайдель кандидатом в канцлеры 7 декабря. В недавнем интервью Bloomberg она раскритиковала Европейский союз за разрушение немецкой автомобильной отрасли. Также партия АдГ призывает к выходу Германии из ЕС и еврозоны, утверждая, что это поможет стране восстановить контроль над экономикой и улучшить внутреннюю торговлю.