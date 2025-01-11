Шольца официально утвердили кандидатом в канцлеры Германии

Олафа Шольца утвердили кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщает издание Bild.

«На проходящем в субботу съезде СДПГ в Берлине федеральный канцлер Олаф Шольц был официально избран кандидатом в канцлеры от социал-демократов», — пишет Bild.