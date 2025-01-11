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11 января, 15:02

Шольца официально утвердили кандидатом в канцлеры Германии

Социал-демократическая партия Германии утвердила Шольца кандидатом в канцлеры

Олафа Шольца утвердили кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщает издание Bild.

«На проходящем в субботу съезде СДПГ в Берлине федеральный канцлер Олаф Шольц был официально избран кандидатом в канцлеры от социал-демократов», — пишет Bild.

Кандидатура Шольца была утверждена в рамках партийного съезда СДПГ, который организовали в Берлине. Кстати, после оглашения результатов действующий канцлер получил шестиминутные овации.

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При этом рейтинг популярности кандидатов на пост канцлера ФРГ возглавляет Алис Вайдель — сопредседатель партии «Альтернатива для Германии». АдГ выдвинула её 7 декабря. В недавнем интервью она раскритиковала ЕС за разрушение немецкой автомобильной отрасли. Также партия АдГ призывает к выходу Германии из ЕС и еврозоны, утверждая, что это поможет стране восстановить контроль над экономикой и улучшить внутреннюю торговлю.

Обложка ©

ТАСС / AP/Markus Schreiber

Наталья Афонина
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