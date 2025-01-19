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Регион
19 января, 09:27

Армия Россия освободила Воздвиженку в ДНР

Минобороны РФ: Военнослужащие ВС РФ освободили Воздвиженку в ДНР

В Минобороны России сообщили о дальнейшем продвижении Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным ведомства, Армия России освободила населённый пункт Воздвиженка в ДНР. Вытеснение противника стало возможным благодаря активным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».

В Минобороны РФ также уточнили, что за сутки были поражены инфраструктура военных аэродромов и скопления живой силы и техники противника в 143 районах. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три снаряда реактивной системы HIMARS и 66 украинских дронов.

Наши бойцы блокируют ВСУ в Великой Новосёлке на юге ДНР
Наши бойцы блокируют ВСУ в Великой Новосёлке на юге ДНР

Ранее российские силы освободили Петропавловку и Времевку в ДНР. Цели удалось достичь бойцам группировок «Центр» и «Восток». В зоне специальной военной операции (СВО) бойцы ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи и освобождать населённые пункты от противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Алена Пенчугина
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