Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) блокируют украинскую армию в Великой Новосёлке на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Осталось порядка 300 метров до полного окружения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В пресс-службе Минобороны России рассказали, что механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ было нанесено поражение. Это случилось в районах населённых пунктов Константинополь и Великая Новоселка.