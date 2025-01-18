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18 января, 10:28

Наши бойцы блокируют ВСУ в Великой Новосёлке на юге ДНР

ТАСС: Осталось 300 метров до полной блокировки ВСУ в Великой Новосёлке

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) блокируют украинскую армию в Великой Новосёлке на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Осталось порядка 300 метров до полного окружения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В пресс-службе Минобороны России рассказали, что механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ было нанесено поражение. Это случилось в районах населённых пунктов Константинополь и Великая Новоселка.

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Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские силы освободили Петропавловку и Времевку в ДНР. Цели удалось достичь бойцам группировок «Центр» и «Восток». Военнослужащие ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО) и освобождать населённые пункты от противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Алена Пенчугина
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