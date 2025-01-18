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Регион
18 января, 09:27

Российские силы освободили Петропавловку и Времевку в ДНР

Российские бойцы продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО и освобождать населённые пункты от противника. По информации Министерства обороны РФ, накануне наши военные заняли два села в ДНР — Петропавловку и Времевку. Цели удалось достичь бойцам группировок «Центр» и «Восток».

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Петропавловка ДНР. < > Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Времевка ДНР», — рассказали в оборонном ведомстве.

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Ранее стало известно, что российские войска освободили Славянку в Донецкой Народной Республике. Также в течение недели были заняты Украинка, Терны, Нескучное и Песчаное. Также сообщалось, что российские войска приступили к освобождению села Удачное на западе ДНР.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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