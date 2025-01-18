Российские силы освободили Петропавловку и Времевку в ДНР

Российские бойцы продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО и освобождать населённые пункты от противника. По информации Министерства обороны РФ, накануне наши военные заняли два села в ДНР — Петропавловку и Времевку. Цели удалось достичь бойцам группировок «Центр» и «Восток».