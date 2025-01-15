Армия России освободила населённый пункт Украинка в ДНР
Российские бойцы в ходе специальной военной операции освободили ещё один населённый пункт, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Украинка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
А ранее поступила информация о том, что Вооружённые силы Российской Федерации выбили украинские войска из Песчаного в Донецкой Народной Республике. Эта операция тоже была проведена войсками группировки «Центр». Наши солдаты последовательно очищают территорию от противника, оставляя украинским силовикам практически никаких шансов. Кроме того, Life.ru рассказывал, сколько километров осталось российским войскам до западной границы Донецкой Народной Республики. А накануне ВС РФ водрузили российский триколор над освобождённым Нескучным.
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