Пушилин рассказал, сколько километров осталось пройти Армии России до западной границы ДНР
Пушилин: ВС РФ остаётся преодолеть около семи километров до западной границы ДНР
Российским военным остаётся преодолеть лишь семь километров до западной границы Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
«До западной границы, а именно до границы с Днепропетровской областью, по последним данным, остаётся порядка семи километров», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, эта цифра примерная, так как линия боевого соприкосновения меняется и находится вне населённых пунктов. Подразделения российских войск продолжают продвижение, отметил Пушилин.
А ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ зачистили от ВСУ почти весь Дзержинск (украинское название — Торецк) в ДНР. Кроме того, Армия России перешла в наступление в районе шахты «Торецкая» — там ещё остался небольшой гарнизон украинских войск.
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