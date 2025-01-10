Армия России зачистила почти весь Дзержинск и перешла в наступление у шахты «Торецкая»

Армия России зачистила от ВСУ почти весь Дзержинск (украинское название – Торецк) в Донецкой Народной Республике и перешла в наступление в районе шахты «Торецкая». Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьёв Live».

«Идёт наступление там. Основное – это шахта «Торецкая», где у противника ещё есть небольшой гарнизон. А так в основном город фактически зачищен от противника. Есть ещё там какие-то такие вот очаги сопротивления, очень маленькие, в частных домах, вот как раз непосредственно в районе этой шахты», – рассказал чиновник.