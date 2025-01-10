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10 января, 07:47

Армия России зачистила почти весь Дзержинск и перешла в наступление у шахты «Торецкая»

Советник главы ДНР сообщил о зачистке Дзержинска и переходе ВС РФ в наступление

Армия России зачистила от ВСУ почти весь Дзержинск (украинское название – Торецк) в Донецкой Народной Республике и перешла в наступление в районе шахты «Торецкая». Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьёв Live».

«Идёт наступление там. Основное – это шахта «Торецкая», где у противника ещё есть небольшой гарнизон. А так в основном город фактически зачищен от противника. Есть ещё там какие-то такие вот очаги сопротивления, очень маленькие, в частных домах, вот как раз непосредственно в районе этой шахты», – рассказал чиновник.

Кимаковский лично стал свидетелем продвижения российских сил, когда отмечал Новый год в Дзержинске.

Российские бойцы зачистили от ВСУ большую часть Дзержинска
Российские бойцы зачистили от ВСУ большую часть Дзержинска

А ранее командование украинской армии направило головорезов нацбатальона «Азов»* в округу города Часов Яр Донецкой Народной Республики для сдерживания обороны. Известно, что там российские войска ведут активное наступление.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Андрей Бражников
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