Российские бойцы зачистили от ВСУ большую часть Дзержинска
Основная часть Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике была освобождена от украинских военнослужащих. Об этом сообщили представители российских силовых ведомств. Они подчеркнули, что потери ВСУ на данном фронте исчисляются тысячами.
«Противник выбит с большей части территории Дзержинска. Идёт зачистка оставшейся группировки», — сообщили военные ТАСС.
Ранее Life.ru сообщал, что на протяжении последних суток российские вооружённые силы нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам с вооружением и скоплениям техники украинских войск и наёмников в 164 различных районах. В операции участвовали группы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России.
VK / Минобороны РФ