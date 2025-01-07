Основная часть Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике была освобождена от украинских военнослужащих. Об этом сообщили представители российских силовых ведомств. Они подчеркнули, что потери ВСУ на данном фронте исчисляются тысячами.

Ранее Life.ru сообщал, что на протяжении последних суток российские вооружённые силы нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам с вооружением и скоплениям техники украинских войск и наёмников в 164 различных районах. В операции участвовали группы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России.