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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 января, 12:24

Российские бойцы зачистили от ВСУ большую часть Дзержинска

Основная часть Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике была освобождена от украинских военнослужащих. Об этом сообщили представители российских силовых ведомств. Они подчеркнули, что потери ВСУ на данном фронте исчисляются тысячами.

«Противник выбит с большей части территории Дзержинска. Идёт зачистка оставшейся группировки», — сообщили военные ТАСС.

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Ранее Life.ru сообщал, что на протяжении последних суток российские вооружённые силы нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам с вооружением и скоплениям техники украинских войск и наёмников в 164 различных районах. В операции участвовали группы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России.

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VK / Минобороны РФ

Александра Мышляева
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