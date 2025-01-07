Армия России нанесла удары по аэродромам и складам оружия ВСУ
ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и складов ВСУ в 164 районах
Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складов вооружения, скопления техники формирований ВСУ и наёмников в 164 районах. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников в 164 районах», — сказали в министерстве.
Отмечается, что были задействованы группы оперативно-тактической авиации, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил Российской Федерации.
Недавно на Украине забили тревогу из-за непобедимой стратегии ВС РФ на фронте. Там отметили, что конфликт утратил свою позиционную природу и полностью перешёл в стадию наступательных действий со стороны Российской армии.
VK / Минобороны РФ