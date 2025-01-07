Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 января, 10:06

Армия России нанесла удары по аэродромам и складам оружия ВСУ

ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и складов ВСУ в 164 районах

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складов вооружения, скопления техники формирований ВСУ и наёмников в 164 районах. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников в 164 районах», — сказали в министерстве.

Отмечается, что были задействованы группы оперативно-тактической авиации, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил Российской Федерации.

За секунду до: Появилось видео «охоты» российской ракеты за украинским МиГ-29
За секунду до: Появилось видео «охоты» российской ракеты за украинским МиГ-29

Недавно на Украине забили тревогу из-за непобедимой стратегии ВС РФ на фронте. Там отметили, что конфликт утратил свою позиционную природу и полностью перешёл в стадию наступательных действий со стороны Российской армии.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Николай Рюмин
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar