За секунду до: Появилось видео «охоты» российской ракеты за украинским МиГ-29

Погоня российской ракеты класса «воздух-воздух» за самолётом МиГ-29 Воздушных сил Украины попала на видео. Кадрами поделился в Телеграм-канале военный блогер Чингиз Дамбиев.

Погоня российской ракеты за МиГ-29. Видео © Telegram / Dambiev

«Украинский истребитель МиГ-29 и русская ракета класса «воздух-воздух». Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО истребительной авиацией ВКС России был сбит украинский истребитель этого типа», — напомнил военкор доклад Минобороны РФ от 5 января.

По предварительным данным, на представленных видео запечатлён критический момент, произошедший всего за несколько секунд до падения украинского самолёта. Во время погони МиГ-29 попытался уклониться от ракеты, изменяя курс. К сожалению, само поражение цели не попало в объектив камеры.