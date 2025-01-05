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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 января, 09:08
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Российский истребитель в воздушном бою сбил украинский МиГ-29

Российский истребитель в воздушном бою сбил украинский самолёт МиГ-29 во время выполнения задач СВО, докладывает Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — отметили в военном ведомстве в сводке о ходе СВО 5 января.

ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и месту сборки дронов ВСУ
ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и месту сборки дронов ВСУ

Ранее утром стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночь 61 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над пятью регионами России. Так, дроны ВСУ атаковали север Ростовской области. В небе над Миллеровским и Тарасовским районами было сбито два беспилотника. В Таганроге и селе Новобессергеновка повреждены жилые дома и машины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Vorobiov

Андрей Бражников
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