61 БПЛА в пяти регионах: ВСУ предприняли массированную атаку на Россию в ночь на 5 января
Над регионами России за минувшую ночь сбили 61 БПЛА
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночь 61 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над пятью регионами России. Об этом докладывает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен 61 украинский БПЛА. 37 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области», — отчитались в ведомстве.
Ещё 20 беспилотников было сбито в Брянской области, 2 уничтожены в Воронежской области, по 1 — в Белгородской и Орловской областях.
Ночью сообщалось, что дроны были замечены, в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. В ходе массированной украинской атаки в Ростовской области пострадавших нет, однако повреждены дома и автомобили. В трёх населённых пунктах Белгородской области повреждены здания и машины, никто не пострадал. В других регионах, по сведениям властей, также обошлось без раненых и значительных повреждений.
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