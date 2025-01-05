61 БПЛА в пяти регионах: ВСУ предприняли массированную атаку на Россию в ночь на 5 января

Ещё 20 беспилотников было сбито в Брянской области, 2 уничтожены в Воронежской области, по 1 — в Белгородской и Орловской областях.

Ночью сообщалось, что дроны были замечены, в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. В ходе массированной украинской атаки в Ростовской области пострадавших нет, однако повреждены дома и автомобили. В трёх населённых пунктах Белгородской области повреждены здания и машины, никто не пострадал. В других регионах, по сведениям властей, также обошлось без раненых и значительных повреждений.