Аэропорт Казани временно не принимает и отправляет самолёты
Временные ограничения введены в аэропорту Казани, сообщает пресс-служба Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», – объявили в Росавиации.
А ранее небе над Ростовской областью средства ПВО уничтожили 37 беспилотников ВСУ. Дроны были замечены в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах.
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