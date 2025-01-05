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Регион
5 января, 05:21
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Аэропорт Казани временно не принимает и отправляет самолёты

Временные ограничения введены в аэропорту Казани, сообщает пресс-служба Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», – объявили в Росавиации.

А ранее небе над Ростовской областью средства ПВО уничтожили 37 беспилотников ВСУ. Дроны были замечены в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах.

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Shutterstock / FOTODOM / KONSTANTIN_SHISHKIN

Андрей Бражников
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