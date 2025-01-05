Аэропорт Казани временно не принимает и отправляет самолёты

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы» , – объявили в Росавиации.

А ранее небе над Ростовской областью средства ПВО уничтожили 37 беспилотников ВСУ. Дроны были замечены в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах.