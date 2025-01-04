Минобороны раскрыло подробности отражения удара ракетами ATACMS по территории РФ

Американские ракеты ATACMS, которые накануне были задействованы украинской стороной для удара по территории России, были сбиты российскими зенитными ракетными комплексами С-400 и «Панцирь-СМ». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Все задействованные вчера для удара с украинской территории восемь ракет ATACMS были сбиты российскими комплексами ПВО С-400 и «Панцирь-СМ», — говорится в сообщении военного ведомства.