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4 января, 12:07

Минобороны раскрыло подробности отражения удара ракетами ATACMS по территории РФ

МО РФ: Восемь ракет ATACMS были сбиты комплексами ПВО С-400 и «Панцирь-СМ»

Американские ракеты ATACMS, которые накануне были задействованы украинской стороной для удара по территории России, были сбиты российскими зенитными ракетными комплексами С-400 и «Панцирь-СМ». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Все задействованные вчера для удара с украинской территории восемь ракет ATACMS были сбиты российскими комплексами ПВО С-400 и «Панцирь-СМ», — говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, что за сутки ВС РФ смогли уничтожить восемь оперативно-тактических ракет ATACMS. Кроме того, были сбиты и перехвачены 72 украинских дрона самолётного типа.

Над Брянской областью силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА
Над Брянской областью силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Наталья Афонина
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