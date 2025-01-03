Над Брянской областью силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА
В Брянской области отражается атака вражеских беспилотников. По словам губернатора региона Александра Богомаза, силами ПВО Минобороны России были обнаружены и ликвидированы восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее силы ПВО успешно сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, жертв и разрушений нет.
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