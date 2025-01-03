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Регион
3 января, 00:24

Над Брянской областью силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА

В Брянской области отражается атака вражеских беспилотников. По словам губернатора региона Александра Богомаза, силами ПВО Минобороны России были обнаружены и ликвидированы восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своём телеграм-канале.

Семь украинских дронов сбили над четырьмя регионами России за два часа
Семь украинских дронов сбили над четырьмя регионами России за два часа

Ранее силы ПВО успешно сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, жертв и разрушений нет.

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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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