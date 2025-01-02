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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 января, 20:09

Семь украинских дронов сбили над четырьмя регионами России за два часа

В течение двух часов российские силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над четырьмя регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны России. Атаки проходили с 20:00 до 22:00 по московскому времени.

Над Белгородской, Брянской и Орловской областями было уничтожено по два дрона, а над Курской областью — один.

Пятая за сутки ракета ВСУ сбита над приграничным районом Курской области
Пятая за сутки ракета ВСУ сбита над приграничным районом Курской области

Ранее появилась информация о ликвидации командующего штабом оперативного командования ВСУ «Запад», полковника Александра Селецкого, который, по данным, занимался подготовкой вторжения в Курскую область. Кроме того, российские военные нанесли удар по базе ВСУ в Первомайске, расположенном в Николаевской области. Как заявил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, взрыв был настолько мощным, что его отголоски ощущались даже в центре города.

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Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Лия Мурадьян
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