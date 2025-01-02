Семь украинских дронов сбили над четырьмя регионами России за два часа

В течение двух часов российские силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над четырьмя регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны России. Атаки проходили с 20:00 до 22:00 по московскому времени.

Над Белгородской, Брянской и Орловской областями было уничтожено по два дрона, а над Курской областью — один.