Семь украинских дронов сбили над четырьмя регионами России за два часа
В течение двух часов российские силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над четырьмя регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны России. Атаки проходили с 20:00 до 22:00 по московскому времени.
Над Белгородской, Брянской и Орловской областями было уничтожено по два дрона, а над Курской областью — один.
Ранее появилась информация о ликвидации командующего штабом оперативного командования ВСУ «Запад», полковника Александра Селецкого, который, по данным, занимался подготовкой вторжения в Курскую область. Кроме того, российские военные нанесли удар по базе ВСУ в Первомайске, расположенном в Николаевской области. Как заявил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, взрыв был настолько мощным, что его отголоски ощущались даже в центре города.
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