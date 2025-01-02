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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 января, 19:04
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Военкоры сообщают о ликвидации полковника ВСУ, готовившего вторжение в Курскую область

«Военное дело»: Ликвидирован начштаба группировки ВСУ «Запад» Селецкий

Командующего штабом оперативного командования ВСУ «Запад», полковника Александра Селецкого ликвидировали в ходе спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Подробности его смерти не раскрываются. По некоторым данным, Селецкий активно участвовал в разработке стратегии вторжения украинских боевиков в Курскую область.

За последние сутки ВСУ понесли значительные потери в Курской области. Уничтожено более 580 военнослужащих, один танк и девять бронемашин. Российские войска также ликвидировали бронетранспортёр, две артиллерийские установки, зенитную систему и 36 автомобилей противника.

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С начала боевых действий в регионе украинская сторона потеряла свыше 47 тысяч солдат, 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 339 артиллерийских орудий, 42 реактивные системы залпового огня, включая 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства.

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Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Лия Мурадьян
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