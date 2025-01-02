Командующего штабом оперативного командования ВСУ «Запад», полковника Александра Селецкого ликвидировали в ходе спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Подробности его смерти не раскрываются. По некоторым данным, Селецкий активно участвовал в разработке стратегии вторжения украинских боевиков в Курскую область.

За последние сутки ВСУ понесли значительные потери в Курской области. Уничтожено более 580 военнослужащих, один танк и девять бронемашин. Российские войска также ликвидировали бронетранспортёр, две артиллерийские установки, зенитную систему и 36 автомобилей противника.