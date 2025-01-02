Военкоры сообщают о ликвидации полковника ВСУ, готовившего вторжение в Курскую область
«Военное дело»: Ликвидирован начштаба группировки ВСУ «Запад» Селецкий
Командующего штабом оперативного командования ВСУ «Запад», полковника Александра Селецкого ликвидировали в ходе спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».
Подробности его смерти не раскрываются. По некоторым данным, Селецкий активно участвовал в разработке стратегии вторжения украинских боевиков в Курскую область.
За последние сутки ВСУ понесли значительные потери в Курской области. Уничтожено более 580 военнослужащих, один танк и девять бронемашин. Российские войска также ликвидировали бронетранспортёр, две артиллерийские установки, зенитную систему и 36 автомобилей противника.
С начала боевых действий в регионе украинская сторона потеряла свыше 47 тысяч солдат, 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 339 артиллерийских орудий, 42 реактивные системы залпового огня, включая 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства.
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