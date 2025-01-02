ВСУ за сутки потеряли более 580 военных, танк и девять боевых бронемашин в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российским военным удалось уничтожить бронетранспортёр противника, два артиллерийских орудия, зенитную установку и 36 автомобилей. Всего за время боевых действий в Курской области украинцы лишились более 47 тысяч военнослужащих, 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 339 артиллерийских орудий, 42 пусковые реактивные системы залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.