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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 января, 12:09

Более 580 бойцов и танк потеряли ВСУ за сутки в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 580 военных, танк и девять боевых бронемашин в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российским военным удалось уничтожить бронетранспортёр противника, два артиллерийских орудия, зенитную установку и 36 автомобилей. Всего за время боевых действий в Курской области украинцы лишились более 47 тысяч военнослужащих, 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 339 артиллерийских орудий, 42 пусковые реактивные системы залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

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Ранее Life.ru писал, что потери ВСУ с начала СВО превысили 1 млн убитыми и ранеными. Больше всего солдат украинская армия потеряла с 26 октября по 1 ноября — порядка 17 тысяч человек.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
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