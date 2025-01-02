Более 580 бойцов и танк потеряли ВСУ за сутки в Курской области
ВСУ за сутки потеряли более 580 военных, танк и девять боевых бронемашин в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, российским военным удалось уничтожить бронетранспортёр противника, два артиллерийских орудия, зенитную установку и 36 автомобилей. Всего за время боевых действий в Курской области украинцы лишились более 47 тысяч военнослужащих, 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 339 артиллерийских орудий, 42 пусковые реактивные системы залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.
Ранее Life.ru писал, что потери ВСУ с начала СВО превысили 1 млн убитыми и ранеными. Больше всего солдат украинская армия потеряла с 26 октября по 1 ноября — порядка 17 тысяч человек.
Telegram / V_Zelenskiy_official