В Британии назвали первую крупную потерю ВСУ в 2025 году
Меркурис: В первых числах января ВСУ потеряют Великую Новосёлку
В начале января 2025 году украинские войска могут потерять посёлок Великая Новосёлка (ДНР) близ Волновахи на Времевском направлении. Такой прогноз даёт британский военный аналитик Александр Меркурис
«Великая Новосёлка будет освобождена в течение часов, нескольких дней или недели. Точно в начале января», — сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
Эксперт добавил, что находящиеся в районе населённого пункта части ВСУ оказались в ужасном положении из-за того, что командование отказалось разрешить им отступить.
Одним из итогов 2024 года в зоне СВО стало освобождение 214 населённых пунктов. Самыми значимыми успехами российских бойцов стали взятие Авдеевки, Угледара и Селидово. Наибольшее количество населённых пунктов освобождено в ДНР — 157.
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