В Британии назвали первую крупную потерю ВСУ в 2025 году

В начале января 2025 году украинские войска могут потерять посёлок Великая Новосёлка (ДНР) близ Волновахи на Времевском направлении. Такой прогноз даёт британский военный аналитик Александр Меркурис

«Великая Новосёлка будет освобождена в течение часов, нескольких дней или недели. Точно в начале января», — сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт добавил, что находящиеся в районе населённого пункта части ВСУ оказались в ужасном положении из-за того, что командование отказалось разрешить им отступить.