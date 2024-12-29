Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о текущей ситуации на Времевском участке Запорожской линии фронта, подчеркнув значительные успехи ВС РФ в районе Великой Новосёлки. Он отметил, что военнослужащие начали окружать группировку ВСУ, расположенную на территории населённого пункта, создавая кольцо и усиливая давление с разных направлений.

«Боевики ВСУ в Великой Новосёлке попали в полуокружение. Клещи вокруг гарнизона ВСУ в посёлке сжимаются», — цитирует Рогова РИА «Новости».

Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов для украинских войск в Великой Новосёлке перекрыт, что заставляет противника использовать менее значительные просёлочные дороги. Этот населённый пункт также служит крупным командным и логистическим центром для ВСУ, подчеркнул Рогов.