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Регион
29 декабря, 18:44

«Клещи сжимаются»: Остатки ВСУ в Великой Новосёлке на грани окружения

Рогов заявил о сжатии клещей вокруг ВСУ в Великой Новосёлке

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о текущей ситуации на Времевском участке Запорожской линии фронта, подчеркнув значительные успехи ВС РФ в районе Великой Новосёлки. Он отметил, что военнослужащие начали окружать группировку ВСУ, расположенную на территории населённого пункта, создавая кольцо и усиливая давление с разных направлений.

«Боевики ВСУ в Великой Новосёлке попали в полуокружение. Клещи вокруг гарнизона ВСУ в посёлке сжимаются», цитирует Рогова РИА «Новости».

Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов для украинских войск в Великой Новосёлке перекрыт, что заставляет противника использовать менее значительные просёлочные дороги. Этот населённый пункт также служит крупным командным и логистическим центром для ВСУ, подчеркнул Рогов.

Украинские подразделения, расположенные в Великой Новосёлке, ранее три раза обращались к своему командованию с просьбой об эвакуации. Однако их запросы были отклонены, поскольку маршруты для отхода украинских сил оказались заблокированы. Теперь они не могут покинуть населённый пункт без жертв.

Без снабжения: Рогов оценил положение дел ВСУ в Великой Новосёлке
Без снабжения: Рогов оценил положение дел ВСУ в Великой Новосёлке
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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Полина Никифорова
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