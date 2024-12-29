«Клещи сжимаются»: Остатки ВСУ в Великой Новосёлке на грани окружения
Рогов заявил о сжатии клещей вокруг ВСУ в Великой Новосёлке
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о текущей ситуации на Времевском участке Запорожской линии фронта, подчеркнув значительные успехи ВС РФ в районе Великой Новосёлки. Он отметил, что военнослужащие начали окружать группировку ВСУ, расположенную на территории населённого пункта, создавая кольцо и усиливая давление с разных направлений.
«Боевики ВСУ в Великой Новосёлке попали в полуокружение. Клещи вокруг гарнизона ВСУ в посёлке сжимаются», — цитирует Рогова РИА «Новости».
Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов для украинских войск в Великой Новосёлке перекрыт, что заставляет противника использовать менее значительные просёлочные дороги. Этот населённый пункт также служит крупным командным и логистическим центром для ВСУ, подчеркнул Рогов.
Украинские подразделения, расположенные в Великой Новосёлке, ранее три раза обращались к своему командованию с просьбой об эвакуации. Однако их запросы были отклонены, поскольку маршруты для отхода украинских сил оказались заблокированы. Теперь они не могут покинуть населённый пункт без жертв.
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