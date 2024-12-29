Военные подразделения Украины, расположенные в Великой Новосёлке на Запорожском фронте, трижды обращались к своему командованию с просьбой об эвакуации и выходе из населённого пункта. Однако их запросы были отклонены, поскольку маршруты для отхода украинских сил оказались заблокированы. Об этом заявил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

«Боевики ВСУ несколько раз, как минимум трижды, запрашивали у своего командования разрешения на эвакуацию, но приказ о выводе своих сил из посёлка так и не получили. Им было отказано», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

По словам Рогова, теперь боевики ВСУ упустили возможность покинуть посёлок без жертв. Он отметил, что на данный момент основные пути для отступления перекрыты и находятся под огневым контролем.