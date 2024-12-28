Почти четыре сотни взрывов прогремело в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

В результате взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены несколько объектов инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров. Он отметил, что за последние сутки в регионе произошло не менее 397 взрывов.

«Авиационный удар по Новодаровке. <...> 237 БПЛА разной модификации атаковали Лобково, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Ольговское, Малиновку и Новодаровку. <...> Шесть обстрелов из РСЗО <...>, 153 артобстрела», — пояснил Фёдоров в телеграм-канале.

О других подробностях не сообщается. Информация о том, какие именно объекты были повреждены, также отсутствует.