Почти четыре сотни взрывов прогремело в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Глава Запорожской ОГА Фёдоров: 397 взрывов прогремели в регионе за сутки
В результате взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены несколько объектов инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров. Он отметил, что за последние сутки в регионе произошло не менее 397 взрывов.
«Авиационный удар по Новодаровке. <...> 237 БПЛА разной модификации атаковали Лобково, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Ольговское, Малиновку и Новодаровку. <...> Шесть обстрелов из РСЗО <...>, 153 артобстрела», — пояснил Фёдоров в телеграм-канале.
О других подробностях не сообщается. Информация о том, какие именно объекты были повреждены, также отсутствует.
А несколько дней назад почти три сотни взрывов прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Известно о разрушении нескольких объектов инфраструктуры.
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