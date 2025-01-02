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2 января, 02:35

Дроноводы ВС РФ вышли на «свободную охоту» и разнесли три танка ВСУ в Курской области

МО РФ: Российские БПЛА уничтожили три танка ВСУ в приграничье Курской области

Расчёт БПЛА российских десантников уничтожил три украинских танка в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Согласно заявлению ведомства, современные FPV-дроны, оснащённые боеприпасами и управляемые по оптоволокну, отправились на «свободную охоту». Вскоре операторы дронов обнаружили цели: один танк находился на дороге, второй — в поле, а третий — в лесопосадке.

Боевая работа расчёта российских десантников. Видео © Telegram / Минобороны России

«Точными ударами FPV-дронов операторы БПЛА «крылатой пехоты» уничтожили танки ВСУ», — подытожили в Минобороны.

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Ранее в Минобороны сообщили о поражении объекта энергетики ВПК Украины. Кроме того, ВС РФ успешно атаковали место сборки БЭК.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Анатолий Цейко
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