Дроноводы ВС РФ вышли на «свободную охоту» и разнесли три танка ВСУ в Курской области

Расчёт БПЛА российских десантников уничтожил три украинских танка в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Согласно заявлению ведомства, современные FPV-дроны, оснащённые боеприпасами и управляемые по оптоволокну, отправились на «свободную охоту». Вскоре операторы дронов обнаружили цели: один танк находился на дороге, второй — в поле, а третий — в лесопосадке.