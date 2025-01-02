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Регион
2 января, 19:54

Пятая за сутки ракета ВСУ сбита над приграничным районом Курской области

Пятая за сутки ракета ВСУ сбита в небе над приграничным районом Курской области, сообщили в оперштабе региона.

Это сделали бойцы противовоздушной обороны. Другие подробности не приводятся.

Ранее оперштаб сообщил, что 2 января в Курской области были сбиты четыре украинских ракеты. Пострадало село Ивановское: там повреждены Дом культуры, школа-интернат, ТЦ. Кроме того, есть ранение среди гражданских. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Хинштейн уточнил личность пострадавшей при ударе ВСУ по курскому селу
Хинштейн уточнил личность пострадавшей при ударе ВСУ по курскому селу
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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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