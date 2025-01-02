Пятая за сутки ракета ВСУ сбита над приграничным районом Курской области

Пятая за сутки ракета ВСУ сбита в небе над приграничным районом Курской области, сообщили в оперштабе региона.

Это сделали бойцы противовоздушной обороны. Другие подробности не приводятся.

Ранее оперштаб сообщил, что 2 января в Курской области были сбиты четыре украинских ракеты. Пострадало село Ивановское: там повреждены Дом культуры, школа-интернат, ТЦ. Кроме того, есть ранение среди гражданских. Следственный комитет возбудил уголовное дело.