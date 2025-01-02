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2 января, 19:15

Хинштейн уточнил личность пострадавшей при ударе ВСУ по курскому селу

Хинштейн: При ударе ВСУ по селу Ивановское пострадала сотрудница ДК

В курском селе Ивановское в результате ракетного удара со стороны ВСУ пострадала работница местного Дома культуры. Женщина обратилась за медпомощью самостоятельно — у неё диагностировали сотрясение мозга. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«За медицинской помощью обратилась сотрудница Дома культуры, пострадавшего от удара. Предварительный диагноз — сотрясение головного мозга. Она будет направлена для лечения в областную клиническую больницу», — написал он в своём телеграм-канале.

Также Хинштейн сообщил о начале уборки территории и разбор завалов. Уже восстановлен обрыв газовой трубы. На месте работают ремонтные бригады и коммунальные службы.

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Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района Курской области 2 января. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры: Дом культуры, школа-интернат, ТЦ.

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Telegram / Александр Хинштейн

Ольга Сливченко
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