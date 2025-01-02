ВСУ нанесли ракетный удар по селу в Курской области

ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района Курской области, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Последствия ракетного удара ВСУ по селу Ивановское. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Несмотря на новогодние праздники, нацистский режим продолжает наносить варварские удары по мирным объектам гражданской инфраструктуры. Сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района. Слава Богу, на данный момент никто из жителей в медицинские учреждения за помощью не обратился», — написал он.

Хинштейн отметил, что украинские войска наносили удары только по объектам гражданского назначения. Один из них пришёлся по зданию Дома культуры, а осколки снаряда посекли стены и выбили окна в других зданиях: школе интернате, отделении почти и ТЦ. Также пострадали окна одного из жилых домов и случился небольшой обрыв участка газовой трубы, подача газа в дома не была нарушена.

На месте находится глава района, а также сотрудники аварийных и оперативных служб. Вскоре прибудут сапёры Росгвардии для поиска неразорвавшихся снарядов. Территория оцеплена силовиками. В ближайшее времся специалисты ремонтных бригад оценят масштаб разрушений.