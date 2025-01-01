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1 января, 16:34

Гладков: В Шебекино двое пострадали при обстреле ВСУ, город частично без света

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по Шебекинскому округу. По его словам, в результате обстрела в городе отключилась электроэнергия на шести улицах. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.

Гладков уточнил, что два человека были ранены при вчерашних обстрелах Шебекино. Одному мужчине диагностированы минно-взрывную травму и осколочное ранение живота. Он продолжит дальнейшее лечение амбулаторно. Второго пострадавшего с баротравмой и сотрясением головного мозга после оказания медицинской помощи доставят в городскую больницу Белгорода.

Информация о последствиях ударов ВСУ уточняется.

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Напомним, ранее украинская армия обстреляла Белгородскую область в первые минуты Нового года. Киевский режим совершил атаку на территорию Шебекинского района. В двух многоквартирных домах было повреждено остекление. Также поступила информация об аварийном отключении электроэнергии в сёлах Зиборовка и Муром.

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Алена Пенчугина
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