Гладков: В Шебекино двое пострадали при обстреле ВСУ, город частично без света

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по Шебекинскому округу. По его словам, в результате обстрела в городе отключилась электроэнергия на шести улицах. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.

Гладков уточнил, что два человека были ранены при вчерашних обстрелах Шебекино. Одному мужчине диагностированы минно-взрывную травму и осколочное ранение живота. Он продолжит дальнейшее лечение амбулаторно. Второго пострадавшего с баротравмой и сотрясением головного мозга после оказания медицинской помощи доставят в городскую больницу Белгорода.

Информация о последствиях ударов ВСУ уточняется.