ВСУ обстреляли Белгородскую область в первые минуты Нового года
Последствия обстрела. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Шебекинский район в Белгородской области подвергся обстрелу ВСУ. Киевский режим совершил атаку на территорию региона в первые минуты Нового года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Также поступила информация об аварийном отключении электроэнергии в селах Зиборовка и Муром», — написал Гладков.
Он также отметил, что данные о последствиях продолжают проверяться. Оперативные и экстренные службы начнут работы по восстановлению с началом светлого времени суток. Пострадавших людей, по предварительным данным, нет.
Кстати, ранее сообщалось, что в Шебекине, расположенном в Белгородской области, планируется провести обтяжку 50 жилых многоквартирных зданий специальной сеткой для защиты от дронов. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что необходимые материалы уже оплачены и будут доставлены в середине января. Конкретные здания, которые будут обтянуты, будут определены совместно с местными властями, военнослужащими и Министерством обороны после проведения анализа.