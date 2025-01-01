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Регион
31 декабря, 22:56

ВСУ обстреляли Белгородскую область в первые минуты Нового года

Последствия обстрела. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Шебекинский район в Белгородской области подвергся обстрелу ВСУ. Киевский режим совершил атаку на территорию региона в первые минуты Нового года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Также поступила информация об аварийном отключении электроэнергии в селах Зиборовка и Муром», — написал Гладков.

Он также отметил, что данные о последствиях продолжают проверяться. Оперативные и экстренные службы начнут работы по восстановлению с началом светлого времени суток. Пострадавших людей, по предварительным данным, нет.

Более 20 населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за сутки
Более 20 населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за сутки

Кстати, ранее сообщалось, что в Шебекине, расположенном в Белгородской области, планируется провести обтяжку 50 жилых многоквартирных зданий специальной сеткой для защиты от дронов. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что необходимые материалы уже оплачены и будут доставлены в середине января. Конкретные здания, которые будут обтянуты, будут определены совместно с местными властями, военнослужащими и Министерством обороны после проведения анализа.

Николь Вербер
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