ВСУ обстреляли Белгородскую область в первые минуты Нового года

Шебекинский район в Белгородской области подвергся обстрелу ВСУ. Киевский режим совершил атаку на территорию региона в первые минуты Нового года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Также поступила информация об аварийном отключении электроэнергии в селах Зиборовка и Муром», — написал Гладков.

Он также отметил, что данные о последствиях продолжают проверяться. Оперативные и экстренные службы начнут работы по восстановлению с началом светлого времени суток. Пострадавших людей, по предварительным данным, нет.