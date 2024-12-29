Более 20 населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за сутки
Гладков: 21 населённый пункт Белгородской области ВСУ атаковали за сутки
За прошедшие сутки ВСУ атаковали 21 населённый пункт Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в Белгородском районе, в районе посёлка Малиновка и сёл Красный Хутор, Отрадное, Черемошное и Щетиновка, произошло несколько обстрелов, в результате которых было выпущено 17 боеприпасов. Кроме того, зафиксированы атаки с использованием семи беспилотников. В результате атак ВСУ повреждены три частных дома, легковой автомобиль, а также инфраструктурный объект связи и линия электропередачи.
В Валуйском муниципальном округе двумя БПЛА был атакован хутор Нижние Мельницы, с которых ВСУ сбросили три взрывных устройства. Благо, обошлось без последствий.
«В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский и Совхозный, сёлам Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 78 боеприпасов в ходе девяти обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников. В районе села Безымено в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен водитель грузового автомобиля. Пострадавший госпитализирован», — добавил Гладков.
В Краснояружском районе сёла Вязовое, Колотиловка и Поповка подверглись атакам пяти вражеских БПЛА. К счастью, там нет разрушений. Также ВСУ выпустили дрон самолётного типа по хутору Фироновка в Новооскольском муниципальном округе. В результате повреждены частный дом и прицеп сельхозтехники на территории нежилого домовладения.
В Шебекинском муниципальном округе, в районе города Шебекино, села Муром и хуторов Мухин и Панков, произошло два обстрела, в результате которых выпущено 12 боеприпасов. Также, по словам губернатора, противником были нанесены удары с использованием двух беспилотников, один из которых был сбит. В результате атаки дрона в селе Муром повреждён один легковой автомобиль.
А ранее Life.ru сообщал, что украинские войска с помощью дронов атаковали Белгородскую область. В результате пострадали три человека. Кроме того, беспилотник ВСУ атаковал территорию школы в посёлке Борисовка под Белгородом. Дрон сдетонировал о землю около ограждения.
ТАСС / Евгений Силантьев