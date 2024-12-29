Более 20 населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 21 населённый пункт Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Белгородском районе, в районе посёлка Малиновка и сёл Красный Хутор, Отрадное, Черемошное и Щетиновка, произошло несколько обстрелов, в результате которых было выпущено 17 боеприпасов. Кроме того, зафиксированы атаки с использованием семи беспилотников. В результате атак ВСУ повреждены три частных дома, легковой автомобиль, а также инфраструктурный объект связи и линия электропередачи.

В Валуйском муниципальном округе двумя БПЛА был атакован хутор Нижние Мельницы, с которых ВСУ сбросили три взрывных устройства. Благо, обошлось без последствий.

«В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский и Совхозный, сёлам Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 78 боеприпасов в ходе девяти обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников. В районе села Безымено в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен водитель грузового автомобиля. Пострадавший госпитализирован», — добавил Гладков.

В Краснояружском районе сёла Вязовое, Колотиловка и Поповка подверглись атакам пяти вражеских БПЛА. К счастью, там нет разрушений. Также ВСУ выпустили дрон самолётного типа по хутору Фироновка в Новооскольском муниципальном округе. В результате повреждены частный дом и прицеп сельхозтехники на территории нежилого домовладения.