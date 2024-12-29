Ещё 50 многоэтажек обтянут антидроновыми сетками в Белгородской области
Гладков: 50 многоэтажек в Шебекине обтянут сеткой против дронов в январе
В Шебекине Белгородской области специалисты планируют начать обтяжку 50 многоквартирных домов специальной сеткой для защиты от дронов. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что материалы для этого уже оплачены и будут доставлены в середине января. Конкретные дома, которые подлежат обтяжке, будут определены после совместного анализа с местными властями, силовыми структурами и Минобороны.
Рабочая поездка Гладкова в Шебекино. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
Гладков также отметил, что один из подрядчиков уже выполнил обязательства по обтяжке 10 многоэтажек, и несколько домов уже защищены сеткой. В дополнение к этому, он сообщил о завершении восстановительных работ в одном из домов на переулке Рабочий, где остались только два окна. На улице Мичурина строители заменили 600 квадратных метров кровли и планируют завершить работы в ближайшие дни. Внутренняя отделка в доме на улице Железнодорожная также близка к завершению, а на улице Фрунзе началась замена окон и подготовка к работам по крыше.
Работы по восстановлению жилых домов в Шебекине возобновятся в праздничные дни с 2–3 января. Гладков подчеркнул важность усилий строителей, работающих в сложных условиях прифронтовой зоны, и отметил, что восстановительные работы продолжаются ежедневно.
Ранее стало известно, что в Курской области приняли в новой редакции постановление о социальной поддержке пострадавших. Власти в два раза увеличили срок действия сертификатов на покупку жилья, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Telegram / Настоящий Гладков