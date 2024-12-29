Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 декабря, 17:20

Ещё 50 многоэтажек обтянут антидроновыми сетками в Белгородской области

Гладков: 50 многоэтажек в Шебекине обтянут сеткой против дронов в январе

В Шебекине Белгородской области специалисты планируют начать обтяжку 50 многоквартирных домов специальной сеткой для защиты от дронов. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что материалы для этого уже оплачены и будут доставлены в середине января. Конкретные дома, которые подлежат обтяжке, будут определены после совместного анализа с местными властями, силовыми структурами и Минобороны.

Рабочая поездка Гладкова в Шебекино. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

Гладков также отметил, что один из подрядчиков уже выполнил обязательства по обтяжке 10 многоэтажек, и несколько домов уже защищены сеткой. В дополнение к этому, он сообщил о завершении восстановительных работ в одном из домов на переулке Рабочий, где остались только два окна. На улице Мичурина строители заменили 600 квадратных метров кровли и планируют завершить работы в ближайшие дни. Внутренняя отделка в доме на улице Железнодорожная также близка к завершению, а на улице Фрунзе началась замена окон и подготовка к работам по крыше.

Работы по восстановлению жилых домов в Шебекине возобновятся в праздничные дни с 2–3 января. Гладков подчеркнул важность усилий строителей, работающих в сложных условиях прифронтовой зоны, и отметил, что восстановительные работы продолжаются ежедневно.

Более 20 населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за сутки
Более 20 населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за сутки

Ранее стало известно, что в Курской области приняли в новой редакции постановление о социальной поддержке пострадавших. Власти в два раза увеличили срок действия сертификатов на покупку жилья, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Александра Мышляева
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar