В Курской области в два раза увеличили срок действия жилищных сертификатов

В Курской области приняли в новой редакции постановление о социальной поддержке пострадавших. Власти в два раза увеличили срок действия сертификатов на покупку жилья, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Как и обещал на встрече с инициативными группами переселенцев, подписана и опубликована новая редакция постановления правительства Курской области № 635 о мерах социальной поддержки для граждан, пострадавших от действий неонацистов», — написал он в телеграм-канале.

Хинштейн уточнил, что срок действия сертификатов увеличился с шести до 12 месяцев. Причём право на жильё сохранится, даже если за это время документ не будет использован. По его словам, курянам необходимо будет повторно подать заявление на получение сертификата. Врио губернатора региона дополнил, что нововведение коснётся не только собственников жилья, но всех членов их семей.

Вместе с тем вводится ещё одно положение для жителей, зарегистрировавших право собственности на жильё до 24 февраля 2022 года. По словам Хинштейна, теперь эта категория граждан может получить сертификат при регистрации имущества до 6 августа 2024 года. Однако есть исключение — жители приграничных районов будут получать сертификаты на жильё согласно прежнему порядку. Врио главы региона отметил, что право на документы получают жители всех поселений девяти приграничных муниципалитетов, а не только тех, которые вошли в ранее утверждённый властями список.