ВСУ в первые минуты Нового года нанесли ракетный удар по Курской области

Киевский режим в первые минуты Нового года обстрелял ещё один российский регион. Вслед за Белгородской областью под удар ВСУ попала и Курская. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Несмотря на наступление Нового года, украинские нацисты продолжают свои преступные действия. Слава Богу, безуспешно. В первые же минуты нового 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. Однако последствия атаки оказались совсем не теми, на которые рассчитывали нацисты», — написал он.

К счастью, обошлось без жертв, также нет и значимых разрушений. В результате атаки украинской стороны, по данным Хинштейна, был повреждён газораспределительный шкаф недалеко от населённого пункта Гирьи. Подачу газа пришлось перекрыть, но газоснабжение домов не нарушено, уточнил он.