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Регион
1 января, 00:19

ВСУ в первые минуты Нового года нанесли ракетный удар по Курской области

Киевский режим в первые минуты Нового года обстрелял ещё один российский регион. Вслед за Белгородской областью под удар ВСУ попала и Курская. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Несмотря на наступление Нового года, украинские нацисты продолжают свои преступные действия. Слава Богу, безуспешно. В первые же минуты нового 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. Однако последствия атаки оказались совсем не теми, на которые рассчитывали нацисты», — написал он.

К счастью, обошлось без жертв, также нет и значимых разрушений. В результате атаки украинской стороны, по данным Хинштейна, был повреждён газораспределительный шкаф недалеко от населённого пункта Гирьи. Подачу газа пришлось перекрыть, но газоснабжение домов не нарушено, уточнил он.

Более 20 населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за сутки
Более 20 населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за сутки

Ранее район Шебекино в Белгородской области оказался под обстрелом Вооружённых сил Украины. В результате атаки в двух многоквартирных домах города были повреждены окна. Кроме того, появились сообщения об аварийном отключении электроэнергии в селах Зиборовка и Муром.

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Николь Вербер
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