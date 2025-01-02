ВОЗ сделала заявление после атаки ВСУ на больницу в Алёшках

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осудила атаку беспилотника украинской армии по зданию Центральной районной больницы города Алёшки в Херсонской области, унёсшую жизнь замглавврача. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы ВОЗ.

«ВОЗ самым решительным образом осуждает все нападения на [систему] здравоохранения, где бы они ни происходили», — так в ВОЗ ответили на запрос агентства прокомментировать удары БПЛА ВСУ по больнице.

В организации подчеркнули, что стремятся документировать и расследовать каждый случай атаки на здравоохранительные учреждения при помощи системы онлайн-наблюдения, которая начала действовать в конце 2017 года. В ВОЗ призвали все страны информировать о нападениях на больницы с помощью этого механизма.