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2 января, 12:25

ВОЗ сделала заявление после атаки ВСУ на больницу в Алёшках

ТАСС: В ВОЗ осудили атаку ВСУ по зданию больницы в Алёшках

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осудила атаку беспилотника украинской армии по зданию Центральной районной больницы города Алёшки в Херсонской области, унёсшую жизнь замглавврача. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы ВОЗ.

«ВОЗ самым решительным образом осуждает все нападения на [систему] здравоохранения, где бы они ни происходили», — так в ВОЗ ответили на запрос агентства прокомментировать удары БПЛА ВСУ по больнице.

В организации подчеркнули, что стремятся документировать и расследовать каждый случай атаки на здравоохранительные учреждения при помощи системы онлайн-наблюдения, которая начала действовать в конце 2017 года. В ВОЗ призвали все страны информировать о нападениях на больницы с помощью этого механизма.

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Напомним, 30 декабря дрон ВСУ атаковал больницу в Алёшках Херсонской области. Главный врач Владимир Харлан получил серьёзную рану, а его заместитель по лечебной работе Василий Борисов погиб. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова назвала удар очередным циничным и кровавым преступлением Киева, а также пообещала, что все ответственные за него будут наказаны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Diego Grandi

Юрий Лысенко
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