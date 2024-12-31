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Регион
31 декабря, 09:54

ВСУ повторно атаковали больницу в Алёшках и сожгли школу в Новой Каховке

ВСУ нанесли повторный удар по больнице в Алёшках. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко

ВСУ нанесли повторный удар по больнице в Алёшках. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко

Армия Украины нанесла повторный удар по Алёшинской больнице и сожла законсервированную школу в Новой Каховке. ВСУ продолжают попытки лишить жителей села медицинской помощи. Об этом сообщил Председатель Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

ВСУ нанесли повторный удар по больнице в Алёшках. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко

ВСУ нанесли повторный удар по больнице в Алёшках. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко

Алексеенко напомнил, что вчера из-за атаки был ранен главврач Владимир Харлан, ВСУ хотели помешать его эвакуации. Однако российские военные помогли доставить врача в больницу другого региона. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Машину скорой помощи, которая госпитализировала Харлана, сегодня уничтожили во время нового удара.

ВСУ сожгли здание школы в Новой Каховке. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко

ВСУ сожгли здание школы в Новой Каховке. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко

«Все эти атаки врага лишь чудом не принесли новых жертв. И это главное. Машины «скорой» заменим, школы восстановим. Героические медики Алешек продолжат помогать людям несмотря ни на что», — написал Алексеенко.

Напомним, что 30 декабря украинская армия атаковала больницу в Херсонской области с помощью БПЛА. В результате удара погиб заместитель по лечебной работе Василий Борисов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку БПЛА на Алёшкинскую больницу в Херсонской области циничным и кровавым преступлением киевского режима.

Три человека погибли из-за удара дронов ВСУ по пункту выдачи гумпомощи в Алёшках
Три человека погибли из-за удара дронов ВСУ по пункту выдачи гумпомощи в Алёшках
Полина Никифорова
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