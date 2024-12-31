ВСУ повторно атаковали больницу в Алёшках и сожгли школу в Новой Каховке

Армия Украины нанесла повторный удар по Алёшинской больнице и сожла законсервированную школу в Новой Каховке. ВСУ продолжают попытки лишить жителей села медицинской помощи. Об этом сообщил Председатель Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Алексеенко напомнил, что вчера из-за атаки был ранен главврач Владимир Харлан, ВСУ хотели помешать его эвакуации. Однако российские военные помогли доставить врача в больницу другого региона. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Машину скорой помощи, которая госпитализировала Харлана, сегодня уничтожили во время нового удара.