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6 декабря, 07:54

Три человека погибли из-за удара дронов ВСУ по пункту выдачи гумпомощи в Алёшках

Последствия атаки дронов-камикадзе ВСУ на пункт выдачи гуманитарной помощи в Алёшках Херсонской области. Фото © Telegram/Владимир Сальдо

Последствия атаки дронов-камикадзе ВСУ на пункт выдачи гуманитарной помощи в Алёшках Херсонской области. Фото © Telegram/Владимир Сальдо

Три человека погибли, ещё трое получили тяжёлые ранения в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на пункт выдачи гуманитарной помощи в Алёшках Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Этот акт агрессии, приведший к трагическим последствиям, был направлен исключительно на мирное население. Украинские операторы отлично видели и знали, что атакуют беспилотниками не просто гражданскую цель, а место помощи людям, живущими в тяжёлой обстановке фронтового города. Варварство киевского режима выходит за рамки обычных военных преступлений», — написал он в телеграм-канале.

Последствия атаки дронов-камикадзе ВСУ на пункт выдачи гуманитарной помощи в Алёшках Херсонской области. Фото © Telegram/Владимир Сальдо

Последствия атаки дронов-камикадзе ВСУ на пункт выдачи гуманитарной помощи в Алёшках Херсонской области. Фото © Telegram/Владимир Сальдо

Последствия атаки дронов-камикадзе ВСУ на пункт выдачи гуманитарной помощи в Алёшках Херсонской области. Фото © Telegram/Владимир Сальдо

Последствия атаки дронов-камикадзе ВСУ на пункт выдачи гуманитарной помощи в Алёшках Херсонской области. Фото © Telegram/Владимир Сальдо

Все пострадавшие госпитализированы в больницу, где сейчас находятся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

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А накануне ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области, в результате четыре мирных жителя получили ранения. В самом городе повреждены восемь частных домов, перебиты линия электропередачи и газопровод.

Александра Вишнякова
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