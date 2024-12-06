Три человека погибли из-за удара дронов ВСУ по пункту выдачи гумпомощи в Алёшках

Три человека погибли, ещё трое получили тяжёлые ранения в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на пункт выдачи гуманитарной помощи в Алёшках Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Этот акт агрессии, приведший к трагическим последствиям, был направлен исключительно на мирное население. Украинские операторы отлично видели и знали, что атакуют беспилотниками не просто гражданскую цель, а место помощи людям, живущими в тяжёлой обстановке фронтового города. Варварство киевского режима выходит за рамки обычных военных преступлений», — написал он в телеграм-канале.

Последствия атаки дронов-камикадзе ВСУ на пункт выдачи гуманитарной помощи в Алёшках Херсонской области. Фото © Telegram/Владимир Сальдо

Последствия атаки дронов-камикадзе ВСУ на пункт выдачи гуманитарной помощи в Алёшках Херсонской области. Фото © Telegram/Владимир Сальдо

Все пострадавшие госпитализированы в больницу, где сейчас находятся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.