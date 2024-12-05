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5 декабря, 13:09

Шебекино снова под обстрелом ВСУ: В городе ранено уже четыре человека

Губернатор Гладков: Четыре человека получили ранения после двух обстрелов Шебекино

Вооружённые силы Украины (ВСУ) дважды нанесли удары по городу Шебекино в Белгородской области, в результате чего четыре мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Скорые помощи доставили в областную клиническую больницу четырех мужчин с различными осколочными ранениями головы, спины, рук и ног, а также с черепно-мозговыми травмами. Им оказывается вся необходимая помощь», — отметил он.

В самом городе, по словам Гладкова, повреждены восемь частных домов: выбиты окна, посечены фасады и кровли. В одном из домовладений перебиты линия электропередачи и газопровод, повреждён один автомобиль, добавил губернатор.

Автомобилистам могут закрыть въезд в ряд районов Шебекина
Автомобилистам могут закрыть въезд в ряд районов Шебекина

А ранее Шебекино стало эпицентром другого инцидента, когда с дрона были сброшены несколько взрывных устройств. В результате взрывов на парковке возле многоквартирного дома сгорели три легковых автомобиля и одна ГАЗель. Кроме того, в нескольких квартирах выбиты окна.

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Midjourney / Life.ru

Марина Фещенко
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