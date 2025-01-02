Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 января, 17:40

СК возбудил дело о теракте после ракетного удара ВСУ по селу в Курской области

СК России возбудил дело о теракте после ракетного удара ВСУ по селу Ивановское в Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВСУ, совершивших террористический акт против мирного населения Курской области (пункт «б» часть 3 статьи 205 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.

В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители ВСУ, причастные к данному преступлению.

Напомним, сегодня, 2 января, ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Курской области. В результате атаки один человек получил ранение, также существенные повреждения нанесены объектам гражданской инфраструктуры.

Гладков: В Шебекино двое пострадали при обстреле ВСУ, город частично без света
Гладков: В Шебекино двое пострадали при обстреле ВСУ, город частично без света
Обложка ©

Life.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • СК РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar