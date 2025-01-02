СК возбудил дело о теракте после ракетного удара ВСУ по селу в Курской области

СК России возбудил дело о теракте после ракетного удара ВСУ по селу Ивановское в Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВСУ, совершивших террористический акт против мирного населения Курской области (пункт «б» часть 3 статьи 205 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.

В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители ВСУ, причастные к данному преступлению.