Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 января, 16:09

Подполье сообщило о прилёте по военной базе ВСУ под Николаевом

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по базе ВСУ в Николаевской области

Российские военные нанесли удар по базе ВСУ в Первомайске в Николаевской области. Как передаёт координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, взрыв прогремел в пригороде, но его сила была такой, что тряска ощущалась даже в центре города.

«Взрыв в пригороде, но трухнуло даже центр. Прилёт в военную базу, где бандеровцы совсем расслабились в отсутствии прилётов. Взрыв с продолжительной детонацией», — написал Лебедев в телеграм-канале.

Подпольщик добавил, что на место выехали медики, а также сотрудники МЧС. Известно, что незадолго до прилёта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Власти сообщили о восьми прилётах дронов в Казани
Власти сообщили о восьми прилётах дронов в Казани

Ранее подполье передало информацию о прилётах в Борисполе и Корюковке Черниговской области. Удары наносились по военным объектам, в том числе по аэродрому в Киевской области.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar