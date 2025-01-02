Подполье сообщило о прилёте по военной базе ВСУ под Николаевом
Подпольщик Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по базе ВСУ в Николаевской области
Российские военные нанесли удар по базе ВСУ в Первомайске в Николаевской области. Как передаёт координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, взрыв прогремел в пригороде, но его сила была такой, что тряска ощущалась даже в центре города.
«Взрыв в пригороде, но трухнуло даже центр. Прилёт в военную базу, где бандеровцы совсем расслабились в отсутствии прилётов. Взрыв с продолжительной детонацией», — написал Лебедев в телеграм-канале.
Подпольщик добавил, что на место выехали медики, а также сотрудники МЧС. Известно, что незадолго до прилёта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Ранее подполье передало информацию о прилётах в Борисполе и Корюковке Черниговской области. Удары наносились по военным объектам, в том числе по аэродрому в Киевской области.
Telegram / Минобороны России