Подполье сообщило о прилёте по военной базе ВСУ под Николаевом

Российские военные нанесли удар по базе ВСУ в Первомайске в Николаевской области. Как передаёт координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, взрыв прогремел в пригороде, но его сила была такой, что тряска ощущалась даже в центре города.

«Взрыв в пригороде, но трухнуло даже центр. Прилёт в военную базу, где бандеровцы совсем расслабились в отсутствии прилётов. Взрыв с продолжительной детонацией», — написал Лебедев в телеграм-канале.

Подпольщик добавил, что на место выехали медики, а также сотрудники МЧС. Известно, что незадолго до прилёта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.