Подполье сообщило о прилётах по украинским военным объектам и «серьёзным бандеровцам»

Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о прилётах в Борисполе и Корюковке Черниговской области. По его словам, удары были нанесены по военным объектам, в том числе по аэродрому в Киевской области.

В Борисполе, пригороде Киева, произошло несколько взрывов, предположительно в районе аэродрома. Очевидцы сообщают о мощной детонации с выбросом пламени и искр. В самой украинской столице сбили БПЛА, мирные жители не пострадали.

«Город Корюковка в Черниговской области получил прилёт на северо-восточной окраине по месту дислокации «каких-то серьёзных бандеровцев», как описывают местные. Молодые, лет 30 в основном», — также отметил Лебедев.