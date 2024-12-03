Словили несколько попаданий: Пригород Киева остался без света после удара по энергообъекту
В подполье сообщили об отсутствии света в Вышгороде после удара по энергообъекту
В Вышгороде Киевской области фиксируют отсутствие электричества в домах и на улицах города после удара по энергообъекту. Об этом доложил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».
«Киев, пригород словил несколько попаданий. Вышгород — по одному из энергетических объектов. После взрыва отключилось электричество», — сообщил Лебедев.
Ранее сообщалось, что часть города Тернополя на западе Украины оказалась без света из-за повреждения объекта инфраструктуры после попадания беспилотника. Местным жителям рекомендовали запастись водой и зарядить гаджеты.
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