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3 декабря, 07:55

Словили несколько попаданий: Пригород Киева остался без света после удара по энергообъекту

В подполье сообщили об отсутствии света в Вышгороде после удара по энергообъекту

В Вышгороде Киевской области фиксируют отсутствие электричества в домах и на улицах города после удара по энергообъекту. Об этом доложил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

«Киев, пригород словил несколько попаданий. Вышгород — по одному из энергетических объектов. После взрыва отключилось электричество», — сообщил Лебедев.

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Ранее сообщалось, что часть города Тернополя на западе Украины оказалась без света из-за повреждения объекта инфраструктуры после попадания беспилотника. Местным жителям рекомендовали запастись водой и зарядить гаджеты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / chuyuss

Николай Рюмин
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