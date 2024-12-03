«Орешник» (ракета)
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3 декабря, 03:41

Часть Тернополя обесточена из-за повреждения объекта энергоинфраструктуры

Часть города Тернополя на западе Украины оказалась обесточена из-за повреждения объекта инфраструктуры после попадания беспилотника. Об этом сообщил мэр Сергей Надал.

«Часть города без электричества <…>. Сделайте запасы воды, зарядите телефоны», — призвал жителей градоначальник.

В ночь на 3 декабря в городе в течение почти трёх часов действовала воздушная тревога.

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Напомним, взрывы в Тернополе гремели и прошлой ночью. Подробностей инцидента украинские СМИ не приводили.

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Артур Лапсаков
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