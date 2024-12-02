В городе Тернополь на западе Украины произошёл взрыв. Это произошло на фоне объявленной в области воздушной тревоги, сообщили местные СМИ.

Другие подробности произошедшего не приводятся. Сейчас тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев спрогнозировал развитие ситуации на Украине. По его словам, Владимир Зеленский и его западные партнёры будет и дальше настаивать на «тотальной войне до последнего украинца» и максимально тянуть с выборами в Незалежной. Это для него единственный способ сохранить власть.