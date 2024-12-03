Около 500 взрывов прогремело на подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Около 500 взрывов за последние сутки прогремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом «глава» местной городской администрации Иван Фёдоров.
По его словам, взрывы произошли в 11 населённых пунктах. Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения, отметил украинский чиновник. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идёт речь.
Ранее Life.ru сообщал, что российские удары возмездия заставили «Укрэнерго» отключить свет на 16 часов по всей стране. Взрывы слышали в Луцке, Ровно, Кропивницком, Харькове, Сумах, Одессе, Львове, Киеве, Виннице, Ивано-Франковской области.
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