«Орешник» (ракета)
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3 декабря, 06:13

Около 500 взрывов прогремело на подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Около 500 взрывов за последние сутки прогремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом «глава» местной городской администрации Иван Фёдоров.

По его словам, взрывы произошли в 11 населённых пунктах. Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения, отметил украинский чиновник. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идёт речь.

Часть Тернополя обесточена из-за повреждения объекта энергоинфраструктуры
Часть Тернополя обесточена из-за повреждения объекта энергоинфраструктуры

Ранее Life.ru сообщал, что российские удары возмездия заставили «Укрэнерго» отключить свет на 16 часов по всей стране. Взрывы слышали в Луцке, Ровно, Кропивницком, Харькове, Сумах, Одессе, Львове, Киеве, Виннице, Ивано-Франковской области.

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Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Никита Никонов
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