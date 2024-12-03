Вооружённые силы России нанесли ракетные удары по военной части ВСУ в Ровненской области, где находились наёмники. Об этом сообщил нашим коллегам из РИА «Новости» координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«В Ровно произошло несколько прилетов, один из которых пришелся на военную часть на севере региона. Предположительно, удар был направлен по танкистам, и ходят слухи, что среди них могут быть поляки», — отметил он.

Кроме того, под удар попали украинские военнослужащие, которые находились в зоне отдыха в пригороде Киева. По слухам, их собираются отправить в Черниговскую область, на границу с Белоруссией. Это может быть связано как с укреплением позиций, так и с ротацией — точной информации пока нет.

По словам источника, еще одной целью атаки стал военный аэродром в Староконстантинове, расположенном в Хмельницкой области. В этом районе произошли взрывы, сопровождающиеся сильной детонацией на артиллерийских складах.