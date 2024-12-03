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3 декабря, 07:55

Российские ракеты нашли и покарали наёмников-поляков на западе Украины

Лебедев из подполья сообщил об ударе по наёмникам из Польши в Ровненской области

Вооружённые силы России нанесли ракетные удары по военной части ВСУ в Ровненской области, где находились наёмники. Об этом сообщил нашим коллегам из РИА «Новости» координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

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«В Ровно произошло несколько прилетов, один из которых пришелся на военную часть на севере региона. Предположительно, удар был направлен по танкистам, и ходят слухи, что среди них могут быть поляки», — отметил он.

Кроме того, под удар попали украинские военнослужащие, которые находились в зоне отдыха в пригороде Киева. По слухам, их собираются отправить в Черниговскую область, на границу с Белоруссией. Это может быть связано как с укреплением позиций, так и с ротацией — точной информации пока нет.

По словам источника, еще одной целью атаки стал военный аэродром в Староконстантинове, расположенном в Хмельницкой области. В этом районе произошли взрывы, сопровождающиеся сильной детонацией на артиллерийских складах.

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А ранее российские военные нанесли удар по тренировочному полигону запрещённой в России украинской организации «Правый сектор»* в Житомирской области.

* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещённой в России

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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