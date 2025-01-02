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Регион
2 января, 20:50

Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Орловской областью

Силы ПВО успешно сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своём телеграм-канале, жертв и разрушений нет.

«В очередной раз противник демонстрирует бесчеловечность, продолжая атаковать мирное население в новогодние праздники. Однако все их попытки тщетны —  с такой сильной армией и надёжным тылом Победа точно будет за нами!» — написал он.

Семь украинских дронов сбили над четырьмя регионами России за два часа
Семь украинских дронов сбили над четырьмя регионами России за два часа

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Курской области. Пострадала сотрудница местного ДК. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

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flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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