Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Орловской областью

Силы ПВО успешно сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своём телеграм-канале, жертв и разрушений нет.

«В очередной раз противник демонстрирует бесчеловечность, продолжая атаковать мирное население в новогодние праздники. Однако все их попытки тщетны — с такой сильной армией и надёжным тылом Победа точно будет за нами!» — написал он.